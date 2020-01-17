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المرجع الديني الكبير سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض يزور الامام المفدى السيد السيستاني في مستشفى الكفيل


وصل المرجع الديني الكبير اية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله الوارف ، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، إلى مستشفى الكفيل للاطمئنان على صحة المرجع الأعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف

وطمأن الفريق الطبي المشرف على إجراء العملية الجراحية للمرجع الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، بشأن وضعه الصحي.

وافاد مصدر مسؤول في مكتب المرجع المفدى السيد علي السيستاني، امس الخميس، بتعرض سماحة المرجع في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ وقد جرت له عملية جراحية الخميس باشراف فريق طبي عراقي تكللت بالنجاح

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