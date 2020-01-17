الشيخ عبد المهدي الكربلائي : :نحتاج الى حاكم صادق ومسؤول صادق بتكليفه واعلام صادق بنقل الحقائق

اشار ممثل المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة الى اننا في الوقت الحاضر نحتاج الى فتح باب واسع للخروج من الوضع المأساوي الذي نمر به.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي اليوم الجمعة (17 /1 /2020) نحن بحاجة في الوقت الحاضر الى فتح باب واسع لانفسنا ومجتمعنا ووطننا للخروج به من الواقع المأساوي الذي نمر به.

واضاف اننا نحتاج الى الحاكم الصادق والمسؤول الذي يكون صادقا بالتزاماته ووعوده وصادقا في التكليف الذي كلف به في رعايته لرعيته في مختلف المجالات.

وتابع ان المجتمع بحاجة ماسة الى الاعلام الصادق الذي ينقل الاخبار الصادقة والوقائع على حقيقتها متثبتا من صحتها، ولفت الى ان المجتمع يحتاج كذلك الى المحلل الصادق في تحليله سواء أكان سياسيا ام اقتصاديا ام اجتماعيا ام تاريخيا.

واوضح ان المجتمع بحاجة كذلك للمؤرخ والكاتب الصادق في نقله لوقائع التاريخ واحداث الشعوب والامم حتى يتم تلقي ما يكتبه بقبول وانقياد والاستفادة من تجارب التاريخ والامم وقادة الاصلاح.

واردف الشيخ الكربلائي الى اننا بحاجة الى الحقائق في نقل العقائد وماكانت عليه احوال الامم في عقائدها وافكارها وثقافاتها حتى لا يزيف التاريخ وتضلل الامم والشعوب.

وقال الكربلائي ان المجتمع يحتاج الى الطبيب والمهندس الصادق بعمله والموظف الصادق في تكليفه ووظيفته وخدمته والمعلم الذي يصدق في تعليمه للطلبة والفلاح والعامل والمواطن الصادق.

وبين اننا بحاجة ماسة للصدق الوفاء بالوعود والالتزامات في مجالات الحياة المختلفة لان الصدق في هذه المجالات سيساهم بتطور المجتمع وازدهاره.