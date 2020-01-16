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مدير مصرف الرشيد يطالب من يتهمه بالفساد بعرض الادلة امام القضاء والرأي العام


طالب مدير عام مصرف الرشيد رشاد الدايني، الخميس، من يتهمه بالفساد عرض الادلة امام القضاء والرأي العام، نافية ما اشيع بهذا الشأن.

وقال الدايني في بيان  "نفند الادعاءات الرخيصة والتسقيط والاستهداف الشخصي ونطالب من اتهمنا بالفساد عرض الادلة امام القضاء والرأي العام".

وأضاف أن "الادارة العامة لمصرف الرشيد بشخص مديرها العام تتعرض الى حملة منذ يومين استخدمت فيها اساليب التسقيط والاستهداف ومن دون وجه حق"، موضحاً أن "تلك الحملة يقودها بعض الموظفين ممن تضررت مصالحهم الشخصية والتي يطالبون فيها باستحقاقات وامتيازات مخالفة للسياقات القانونية".

وتابع "نبدي موقفنا من خلال استعدادنا لمواجهة اي اتهامات توجه الينا ويكون القضاء والنزاهة الفيصل بيننا وبين من اتهمنا بذلك وذلك منتهى المصداقية والشفافية".

وتظاهر العشرات من موظفي مصرف الرشيد في بغداد، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي للمطالبة باقالة مدير المصرف.

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