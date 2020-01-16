العامري: الامام السيستاني رمز للوطن وصمام امان لكل المستضعفين

اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، أن المرجع الديني الاعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني هو رمز للوطن وصمام امان لكل المستضعفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقال العامري في بيان مقتضب، إن "السيد السيستاني رمز للوطن بكافة مكوناته وصمام امان لكل المستضعفين".

وأضاف "نتمنى له الشفاء العاجل ونسأل الله ان يمد بعمره الشريف لينعم العراق ببركة وجوده وحكمته".

وكان مصدر مسؤول في مكتب الامام المفدى قال في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن المرجع الأعلى تعرض في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى الى كسر في عظم الفخذ واجريت له عملية جراحية هذا اليوم بإشراف فريق طبي عراقي.