امير الكويت يبعث برقیة الى الامام المفدى السيد علي السیستاني للاطمئنان على صحته

بعث أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، برقیة الى المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السیستاني دام ظله الوارف للاطمئنان على صحته.

وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن "أمیر البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح بعث برقیة الى سماحة السید آیة الله السیستاني إطمأن فیھا على صحته إثر تعرض سماحته لكسر في عظم الفخذ، سائلا المولى تعالى أن ینعم علیھ بالشفاء العاجل ویدیم على سماحتھ موفور الصحة والعافیة".

وأضافت، أن "ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث هو الآخر برقیة الى سماحة السید آیة الله السیستاني إطمأن خلالھا على صحته إثر تعرض سماحته لكسر في عظم الفخذ سائلا، كما بعث الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء حفظ الله ببرقیة مماثلة".