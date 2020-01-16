وزير الخارجية الإيراني يعلق على اعلان نجاح العملية الجراحية للامام المفدى السيد السيستاني

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، على نجاح العملية الطبية التي اجريت للمرجع الديني الأعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني، بعد تعرضه إلى كسر في الفخذ الأيسري، بمقر إقامته في مدينة النجف.

وقال ظريف على حسابه بموقع "تويتر": "بشری لنا جمیعا فی ایران و فی العراق بنجاح العملیة الجراحیة للمرجع الکبیر آیة الله العظمی السید علی السیستانی ادام الله ظله الوارف داعین الله جل وعلا بسرعة شفائه و ان یتم نعمته علینا بسلامته".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة النجف، بخروج المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، من صالة العمليات وإتمام عمليته بنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ.

وقال المصدر إن "كادراً طبيا أجرى عملية للمرجع المفدى، تكللت بالنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ ليلة امس".

واضاف أن "سماحته، خرج من صالة العمليات بعد اجراء العملية".