بعد الاعتداء الذي طال اساتذة كلية الطب.. جامعة ذي قار تهدد بتعطيل الدوام نهائياً

هدد مجلس امناء جامعة ذي قار، اليوم الخميس، بتعطيل الدوام للعام الدراسي الحالي بشكل نهائي بعد الاعتداء الذي طال الاساتذة في كلية الطب.

وذكر استاذ الاعلام والسياسة في الجامعة، نجم الغزي في حديث صحفي إن “مجلس امناء جامعة ذي قار عقد اجتماعا طارئا عقب، الاعتداء الذي طال الاساتذة في كلية الطب، وخرج بعدة قرارات من بينهم تعطيل الدوام للعام الدراسي 2019- 2020”.

واشار الى ان “هناك مقترحا لاغلاق جامعة ذي قار بشكل نهائي في حال تعرض الحرم الجامعي لاي اعتداء مرة اخرى”.

وتعرض عدد من الطلبة والاساتذة في كلية الطب- جامعة ذي قار لاعتداءات بالضرب من قبل ما يسمى بـ”فوج مكافحة الدوام”.