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البياتي يكشف عن شركة تنقيب أميركية تبحث عن الرصاص بجبال حمرين وتسرقه


كشف النائب السابق عن محافظة ديالى محمد البياتي، الخميس، عن وجود شركة تنقيب أميركية لاستخراج الرصاص من وديان جبال حمرين وسرقته بغطاء جوي للطيران الأميركي، داعيا الحكومة للتحرك والاستفهام عن الامر.

وقال البياتي في تصريح صحفي ان “انباء وردت من قبل الأهالي تشير الى وجود عجلات تابعة لشركات اميركية تنقب سرا في وديان سلسلة جبال حمرين في ديالى”.

وأضاف ان “العجلات مصحوبة باليات للحفر وغطاء جوي من قبل الطيران الأميركي بحسب المعلومات الواردة”،

مشيرا الى ان “الأهالي ذكرو بان العجلات تنقب بحثا عن احد المعادن من المتوقع ان يكون الرصاص ويتم استخراجه سرا”، مشيرا الى انه “لم يتم التأكد من صحة المعلومات حتى الان”.

ودعا البياتي الحكومة والجهات المعنية الى “التحرك والتأكد من صحتها للوقوف عليها والاستفهام عن تلك الشركة ومصير المعادن المستخرجة من وديان جبال حمرين في ديالى”

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