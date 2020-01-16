طائرات اف 16 تدمر معسكر اللبوة التابع لداعش في جبال حمرين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، تدمير معسكر اللبوة التابع لتنظيم داعش الارهابي في وادي الشاي ضمن سلسلة جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبهدف ملاحقة العناصر الإرهابية، نفذت القوة الجوية العراقية بطائرات ال F_16 ضربات جوية في وادي الشاي ضمن سلسلة جبال حمرين".

واضاف البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير معسكر " لبوة" داخل الوادي، وقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله".