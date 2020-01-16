الفريق الطبي المشرف على عملية الامام المفدى السيد السيستاني يبشر يبشّر الناسَ بسرعة شفائه إن شاء الله تعالى

طمأن الفريق الطبي المشرف على إجراء العملية الجراحية للمرجع الأعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني، بشأن وضعه الصحي.

وقال الفريق العراقي، إنه "يبشّر الناسَ بسرعة شفائه إن شاء الله تعالى"، مضيفاً أنه "سيوافي بالمزيد من الأخبار حال توفّرها"، وذلك وفق ما نقل موقع "شبكة الكفيل العالمية".

ونقل الموقع عن ممثل المرجع، السيد أحمد الصافي، إن "نجاح عمليّة المرجع الدينيّ الأعلى".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة النجف، بخروج المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، من صالة العمليات وإتمام عمليته بنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ.

وقال المصدر، إن "كادراً طبيا أجرى عملية لسماحته، تكللت بالنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ ليلة امس".

واضاف أن سماحته خرج من صالة العمليات بعد اجراء العملية".

قبيل ذلك، افاد مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، بتعرض المرجع إلى التواء في قدمه الليلة الماضية.

وقال المصدر في بيان رسمي إن "سماحة السيد (دام ظلّه) تعرّض في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم - ان شاء الله - باشراف فريق طبي عراقي".

وأضاف، المصدر في بيانه: "نرجو من المؤمنين الكرام ان لا ينسوا سماحته من الدعاء".