داعش الارهابي يهاجم قرية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين ودعوات لارسال دعم عاجل

افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس، بان تنظيم داعش الارهابي هاجم قرية على الحدود مع صلاح الدين.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم، محمد ضيفان العبيدي في حديث صحفي ان "تنظيم داعش الارهابي هاجم قرية البو حروش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة بالهاونات واطلاق نار من اسلحة متوسطة في محاولة لتهجير القرية التي تقع في منطقة حيوية وستراتيجية على الحدود الفاصلة بين المحافظتين".

واضاف العبيدي، ان "الهجوم لم يسفر عن اي اصابات بشرية حتى الان لكن القرية بحاجة ماسة لدعم قتالي عاجل لمعالجة داعش وانهاء هجومه الذي استخدمته به الهاونات في ثاني هجوم خلال اسابيع مؤكدا بان اهالي القرية بدون دعم حقيقي على الارض رغم استبسالهم في مواجهة داعش الارهابي وقطعهم الطريق على مسلحيه في التسلل ضمن اراضيهم منذ اشهر طويلة".