الأخبار

هيئة الحشد الشعبي تصدر بياناً بخصوص ما تعرض له الامام المفدى السيد السيستاني ليلة امس


أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بياناً بخصوص الاصابة التي تعرض لها المرجع الديني الأعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني، في مقر إقامته بالنجف.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي، في بيان  أن "ابناء الحشد الشعبي تلقوا بقلق بالغ وعميق نبأ تعرض مرجعنا المفدى صاحب الفتوى العظيمة سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) الى كسر في عظم الفخذ بعد تعرض قدمه اليسرى الى التواء واجرائه عملية جراحية".

وأضاف البيان، أنه "منذ اللحظات الأولى يتضرع ابناؤه وجنوده الاوفياء من مقاتلين ومنتسبين وقادة وآمرين ومدراء تشكيلات بالدعاء الى الله عزوجل ان يحفظ والدانا الحنون وخميتنا التي يستظل العراق بها، فلطالما كان سماحته درعا حصينا لنا ويجهد بالدعاء والتضرع الى ابنائه المقاتلين في ساحات القتال".

وتابع بيان الحشد: "ان ابناءك وجنودك يا سيدي سيبقون رهن اشارتك في الدفاع عن العراق وأرضه وشعبه ومقدساته .. وكلنا دعاء ورجاء بأن يمن الباري عزوجل عليكم بموفور الصحة والعافية وان يطيل في عمركم الشريف".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفريق الطبي المشرف على عملية الامام المفدى السيد السيستاني يبشر يبشّر الناسَ بسرعة شفائه إن شاء الله تعالى
داعش الارهابي يهاجم قرية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين ودعوات لارسال دعم عاجل
هيئة الحشد الشعبي تصدر بياناً بخصوص ما تعرض له الامام المفدى السيد السيستاني ليلة امس
العمليات المشتركة تنعى "ضابط استخبارات" متاثرا بجراحه بانفجار النخيب
بالصورة الامام المفدى السيد علي السيستاني من داخل صالة العمليات
القاء القبض على ’’ابو عكرب وابو كفشة وابو غزلة’’
أردوغان يعلن إنشاء قنصليات جديدة في العراق وإعادة افتتاح القديمة
النائب عن الفتح حامد الموسوي يرجح إعلان اسم مرشح رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الاردني يزور العراق قريبا
الأمم المتحدة توقف بدلات سكن اللاجئين الفلسطينيين في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك