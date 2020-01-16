بالصورة الامام المفدى السيد علي السيستاني من داخل صالة العمليات

اظهرت صورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، المرجع الاعلى، الامام المفدى السيد علي السيستاني، من داخل صالة العمليات، بعد تعرضه للكسر في عظم فخذه الايسر.

وتوضح الصورة المرجع الاعلى، إلى جانب الكادر الطبي الذي اشرف على عمليته، في أحدى مستشفى الكفيل للجراحة بمحافظة كربلاء.

وقال مصدر إن " الامام المفدى السيد السيستاني يرقد في مستشفى الكفيل للجراحة بمحافظة كربلاء، بعد اجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، اشرف عليها الدكتورين، عدنان الكلابي، وعلي العوادي".

واضاف المصدر، أن "العملية اجريت بإشراف كادر طبي عراقي من اساتذة في كليتي طب الكوفة وجابر بن حيان".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة النجف، بخروج سماحته، من صالة العمليات وإتمام عمليته بنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ.

وقال المصدر ، إن "كادراً طبيا أجرى عملية لسماحته، تكللت بالنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ ليلة امس".

واضاف أن سماحته، خرج من صالة العمليات بعد اجراء العملية".