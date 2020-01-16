القاء القبض على ’’ابو عكرب وابو كفشة وابو غزلة’’

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، القبض على المتهم "أبو عكرب وأبو كفشة وأبو غزلة" وآخرين متهمين بسرقة 10 دراجات نارية بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز مكتب مكافحة سرقة السيارات احد مكاتب مكافحة اجرام ذي قار من خلال المتابعة و بالتعاون مع المتظاهرين تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين بالجرم المشهود اثناء سرقة دراجة نارية من ساحة الاعتصام في الحبوبي وسط الناصرية".

وأضافت، أن "المتهمين كل من الحدث ( ع . ج . ش ) الملقب ابو عكرب و المتهم الحدث ( ع . ب . م ) الملقب ابو غزلة والمتهم الحدث ( ج . ح . ع ) الملقب ابو كفشة".

وتابع البيان أن "المتهمين اعترفوا بسرقة ( 10 ) دراجات نارية من المتظاهرين في الحبوبي ومناطق متفرقة من الناصرية دونت اقوالهم بالاعتراف قضائيا واجري كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاتهم وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفهم استنادا للمادة ( 444 ) ق . ع . لإكمال التحقيق اصوليا".