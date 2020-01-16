الإعلام الأمني: القبض على الارهابي المسؤول عن اصدار فتوى تفجير جامع النبي يونس بالموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على "مفتي داعش" الارهابي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، مشيرةً إلى مسؤوليته عن إصدار "فتوى" لتفجير جامع النبي يونس (عليه السلام).

وقالت الخلية في بيان إن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة، ألقى القبض على مسؤول في ما يعرف بالشرعية ومفتي داعش المعروف (شفاء النعمة) المكنى (ابو عبد الباري) في حي المنصور في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأضافت أنه "كان يعمل إماماً وخطيباً في عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية والتي كان يحرض على الانتماء ل‍داعش ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابعت، أنه "يعتبر الارهابي من القياديين في الصف الأول لعصابات داعش وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش، وهو المسؤول عن إصدار فتوى لتفجير جامع النبي يونس عليه السلام".