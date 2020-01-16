المالية النيابية: الاتفاقية الصينية تنهض بالاقتصاد الوطني العراقي

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، ضرورة الاتفاقية الصينية لكونها تعد من الاتفاقيات المهمة التي تنهض بالاقتصاد الوطني.

وقال، كوجر، في حديث صحفي ان الاتفاقية التجارية المبرمة بين العراق والصين تعد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة التي من شأنها ان تنهض بالواقع الاقتصادي لكونها ستركز على تنفيذ المشاريع الاقتصادية، لاسيما مشاريع البنى التحتية في البلد.

داعيا الى ابرام اتفاقيات مماثلة لها مع دول عظمى لخلق تنمية اقتصادية كبيرة في البلد.