التربية تحدد موعد العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي

حددت وزارة التربية، الاربعاء، موعد العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي، مؤكدة انها تبدأ يوم 16 شباط المقبل

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم تحديد يوم الاحد الموافق 16 شباط 2020، موعداً لبدء العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف السنة والكورس الاول".

وأضافت أن "هذه العطلة تشمل بحسب كتاب الوزارة مديريات التربية في محافظة بغداد (تربيات الرصافة الاولى، والرصافة الثانية، والرصافة الثالثة، الكرخ الاولى، والكرخ الثانية، والكرخ الثالثة)، بالاضافة الى مديرية تربية محافظة البصرة".

واشارت الوزارة الى ان "موعد استئناف دوام النصف الثاني سيكون يوم الاحد الموافق الأول من شهر اذار 2020".