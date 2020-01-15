طائرات F_16 العراقية تدمر معسكر تدريب لداعش في جبال حمرين

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن تدمير معسكر تدريب لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي في جبال حمرين بقصف نفذته طائرات F_16 العراقية.

وقالت الخلية، في بيان مقتضب إن "طائرات الـ F_16 العراقية، تمكنت من تدمير معسكر تدريب لعناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين".

وأوضحت خلية الاعلام الامني، ان القصف اسفر عن "مقتل من كان بداخل المعسكر من عناصر إرهابية"، مشيرا الى أنها "ستنشر التفاصيل لاحقاً".