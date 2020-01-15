المرور: إيقاف العمل بمواقع تسجيل المشروع الوطني ليوم واحد باستثناء موقع التاجيات

أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، أنه سيتم إيقاف العمل في مواقع تسجيل المشروع الوطني في بغداد والمحافظات يوم الخميس (23 كانون الثاني 2020) ولمدة يوم واحد، مشيرةً إلى استثناء موقع تسجيل التاجيات من ذلك.

وقالت المديرية في بيان إنه "سيتم إيقاف العمل بمواقع التسجيل المشروع الوطني في بغداد والمحافظات الخميس (23 كانون الثاني 2020) ولمدة يوم واحد باستثناء موقع التاجيات".

وأوضحت المديرية في بيانها، أن ذلك الإجراء يأتي بسبب "فحص عملية التحديث التي تمت على النظام".