جهاز مكافحة الإرهاب يفكك شبكة لداعش في الفلوجة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاربعاء، عن تفكيك شبكة ارهابية تتبع الى تنظيم داعش الارهابي في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، مشيرا الى ان الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية في بغداد والانبار.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، إنه تم تفكيك شبكة ارهابية ل‍داعش الارهابي في مدينة الفلوجة.

وأوضح أن هذه الشبكة كانت تخطط لعمليات ارهابية في الانبار وبغداد، مشيرا الى اعتقال اربعة ارهابيين والاستيلاء على اسلحة ومعدات.