المتحدث باسم عبد المهدي: سيتم اعتقال مايسمى بمجاميع مكافحة الدوام

اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء ركن عبد الكريم خلف، الاربعاء، انه سيتم اعتقال مايسمى بمجاميع مكافحة الدوام.

وقال خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان "مجلس الامن الوطني قرر اعتقال مايسمى بمجاميع مكافحة الدوام".

واضاف ان "هذه المجاميع سيتم تقديمها الى العدالة".

وبرزت خلال التظاهرات التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات جماعات اطلقت على نفسها "مكافحة الدوام" والتي تقوم بمنع الموظفين والطلاب من الدوام بدوائرهم ومدارسهم والجامعات للضغط على الحكومة من اجل تلبية مطالب المتظاهرين.