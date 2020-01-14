الأخبار

هاشتاغ اتفاقية الصين مشاريع واعمار يتصدر قائمة "الترند" في تويتر


تصدر هاشتاغ اتفاقية الصين مشاريع واعمار قائمة "الترند" في موقع تويتر.

وأطلق ناشطون حملة داعمة لمذكرة التفاهم التي وقعها العراق في ايلول الماضي مع الصين والتي سميت بالنفط مقابل الاعمار.

وتشكل حسب الحكومة العراقية اطارا للتعاون المشترك بين الجانبين تقوم الصين بموجبها بمشاريع اعمار متنوعة مقابل كميات من النفط العراقي.

ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في (19 أيلول 2019)، إلى الصين على رأس وفد حكومي كبير في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وقع خلالها مذكرة تفاهم كبيرة وعملاقة في كل المجالات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هاشتاغ اتفاقية الصين مشاريع واعمار يتصدر قائمة "الترند" في تويتر
وزير الخارجية القطري يزور بغداد غداً
بالأسماء.. قرار حكومي بتجميد اموال 45 شخصاً بتهمة الارهاب
نائب رئيس البرلمان يرد على بومبيو: لدينا 179 نائباً صوتوا على خروج قواتكم من العراق
رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في جلسة الحكومة اليوم : العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات
وزير التخطيط : ماضون في اتمام جميع الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام الجاري
نائب: الاتفاقية مع الصين صفعة قوية لأميركا ولا تحتاج إلى تصويت البرلمان
الخدمات النيابية: المصلحة الإقتصادية العراقية وخدمة الاجيال تتحقق في الاتفاقية الصينية
وزارة العدل تنفي نقل محكومين بالإرهاب من سجن الناصرية إلى السليمانية
علاوي يوجه رسالة الى المتظاهرين والحكومة والبرلمان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك