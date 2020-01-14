هاشتاغ اتفاقية الصين مشاريع واعمار يتصدر قائمة "الترند" في تويتر

تصدر هاشتاغ اتفاقية الصين مشاريع واعمار قائمة "الترند" في موقع تويتر.

وأطلق ناشطون حملة داعمة لمذكرة التفاهم التي وقعها العراق في ايلول الماضي مع الصين والتي سميت بالنفط مقابل الاعمار.

وتشكل حسب الحكومة العراقية اطارا للتعاون المشترك بين الجانبين تقوم الصين بموجبها بمشاريع اعمار متنوعة مقابل كميات من النفط العراقي.

ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في (19 أيلول 2019)، إلى الصين على رأس وفد حكومي كبير في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وقع خلالها مذكرة تفاهم كبيرة وعملاقة في كل المجالات.