بالأسماء.. قرار حكومي بتجميد اموال 45 شخصاً بتهمة الارهاب

نشرت وثائق صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ لجنة تجميد أموال الإرهابيين، تتضمن أسماء محكومين وفق المادة 4/ إرهاب، وصادر بحقهم قرار بتجميد أموالهم.

وجاء في الوثائق ايضاً انه، "قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين، في جلستها الاعتيادية السابعة المنعقدة، بتاريخ 29 كانون الاول 2019، ما يأتي: "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، والموارد الاقتصادية، العائدة الى الأشخاص المثبتة أسماؤهم، والتي تبدأ من (1-عمر محمد جاسم الاعبيد، وتنتهي، 45 ظاهر طارق احمد حسن".

ثانياً "ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره".