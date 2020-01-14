وزير التخطيط : ماضون في اتمام جميع الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام الجاري

ترأس السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لغرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن 2020، بحضور أعضاء الهيئة .

وأعلن الدكتور نوري الدليمي خلال الاجتماع عن المضي في إتمام جميع الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان خلال الثلث الأخير من العام الجاري،

مبيناً جهود الوزارة في إجراء التجارب الميدانية وتدريب الملاكات واختبار الأجهزة الذكية التي ستستخدم بالتعداد، مؤكداً العمل مع الجهات الوطنية والدولية لتجاوز جميع التحديات التي يمكن مواجهتها خلال العمل.

إلى ذلك أوضح السيد الوزير ان التعداد سيكون معنياً بالجوانب التنموية لمختلف القطاعات، مؤكداً اهميته في توفيره للبيانات وإلاحصاءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيتم استخدامها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً بذلك إلى أهمية التعداد في وضع الخطط التنموية الرصينة المستندة إلى بيانات ومؤشرات احصائية دقيقة.

هذا وناقش الاجتماع ما تم تحقيقه من خطوات، والهيكل التنظيمي لتشكيلات التعداد وآليات عمل كل منها في المحافظات والأقضية والنواحي والقرى المرتبطة بها، والسبل الأمثل لاستثمار الدعم الدولي والجهود التي سيسهم بها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).