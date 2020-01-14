وزارة العدل تنفي نقل محكومين بالإرهاب من سجن الناصرية إلى السليمانية

نفت وزارة العدل، الثلاثاء، الأنباء عن نقل محكومين بالإرهاب من سجن الناصرية المركزي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ثائر الجبوري، في بيان اليوم، إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن صدور قرار من وزارة العدل لنقل نزلاء محكومين بقضايا الإرهاب من سجن الناصرية المركزي إلى سجن سوسة الفيدرالي في السليمانية، بحسب طلبات ذويهم.

ودعا الجبوري، وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الخبر وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.

كما دعا الجهات الرقابية والقضائية الى محاسبة الاعلام المضلل للحقائق.