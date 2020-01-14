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الداخلية: القبض على مسؤول مذخر أدوية داعش الارهابي جنوب غربي الموصل


أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إلقاء القبض على عنصر في تنظيم "داعش"الارهابي كان يعمل "مسؤول مذخر أدوية داعش" خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة.

وقالت الوزارة في بيان إن "مديرية شرطة تل عبطة التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت من القاء القبض على الداعشي (م ح م ا) في مركز ناحية تل عبطة غرب جنوبي مدينة الموصل".

وأضافت الوزارة، أن "الداعشي كان يعمل في ما يسمى بديوان الصحة (مسؤول مذخر أدوية داعش) خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".

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