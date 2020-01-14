الحكومة العراقية: لن نوقع على اتفاق بإبقاء القوات الاميركية في البلاد

اكدت الحكومة العراقية، الثلاثاء، انها لن توقع على اتفاق بإبقاء القوات الاميركية في البلاد، فيما اشارت الى انها ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب تلك القوات.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء وليام وردة، إن بلاده "لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد داعش"،الارهابي مبينا أن "الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان، الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد".

واضاف في تصريحات مع شبكة "CNN" الأمريكية، أنه "حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق، القوات الأجنبية لا تعني فقط وجود القوات الأمريكية ولكن جميع القوات الأجنبية الأخرى الموجودة في العراق".

وتابع "لا يوجد اتفاق مع الإدارة الأمريكية على إبقاء القوات والحكومة على المسار الصحيح لتنفيذ قرار البرلمان العراقي".

وصوت البرلمان في 5 كانون الثاني الجاري على قرار يطالب بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية التي اغتيل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس في بغداد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قررت سلطاته إخراج الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 جندي.