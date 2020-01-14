الأخبار

عبد المهدي ونظيره السويدي يبحثان وضع العراق والمنطقة والتطورات المحتملة


بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الاثنين، مع نظيره السويدي ستيفان لوفين وضع العراق والمنطقة والتطورات المحتملة.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، جرى خلاله بحث الوضع الأمني في العراق والمنطقة والتطورات المحتملة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف البيان أنه "تم بحث محاربة داعش واهمية استمرار التشاور والاتصالات بين البلدين، خصوصا بعد تصويت مجلس النواب العراقي على قرار انسحاب القوات الاجنبية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرطة كربلاء تصدر بياناً بشأن تظاهرات المحافظة وما يقوم به المخربون من اعمال اجرامية
عبد المهدي ونظيره السويدي يبحثان وضع العراق والمنطقة والتطورات المحتملة
الحشد يجدد دعمه لقرار البرلمان وعبد المهدي بشأن تواجد القوات الأجنبية في العراق
سماحة السيد الخامنئي : المهندس كان شجاعاً ومقداماً واستطاع انجاز اعمال عظيمة
الشيخ خالد الملا : : احذروا دعوات انشاء الإقليم.. هذان الطرفان هما المستفيدان !
لقطات من داخل قاعدة "عين الأسد" بعد الضربة الإيرانية
السفير العراقي في إيران: بغداد لا تعترف بشرعية العقوبات على طهران
عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية "الامريكان خيبوا ظننا".. العراق يدرس شراء "إس 400" الروسي
التعليم تعلن اتخاذ إجراءات ادارية بحق الطلبة المتغيبين
البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون الاتحادات الرياضية ويرفع جلسته ليوم غد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك