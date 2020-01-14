عبد المهدي ونظيره السويدي يبحثان وضع العراق والمنطقة والتطورات المحتملة

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الاثنين، مع نظيره السويدي ستيفان لوفين وضع العراق والمنطقة والتطورات المحتملة.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، جرى خلاله بحث الوضع الأمني في العراق والمنطقة والتطورات المحتملة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف البيان أنه "تم بحث محاربة داعش واهمية استمرار التشاور والاتصالات بين البلدين، خصوصا بعد تصويت مجلس النواب العراقي على قرار انسحاب القوات الاجنبية".