سماحة السيد الخامنئي : المهندس كان شجاعاً ومقداماً واستطاع انجاز اعمال عظيمة

اعتبر قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الاثنين، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس كان شجاعاً ومقداماً واستطاع انجاز اعمال عظيمة.

وقال سماحة القائد الخامنئي في تغريدة على موقعه في "تويتر" إن "أبو مهدي المهندس هذا الرجل النوراني المؤمن الشجاع والمقدام عندما كان ينظر الانسان لوجهه كان مصداقا لهذا الدعاء (وبيض وجهي بنورك) ابو مهدي كان كذلك".

وأضاف ان "المهندس صاحب الهيئة النورانية والايمانية والالهية"، مبيناً أن "الشهيد بمعية هكذا اشخاص مؤمنين ونورانيين وشجعان استطاعوا انجاز هذه الاعمال العظيمة".