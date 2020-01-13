الشيخ خالد الملا : : احذروا دعوات انشاء الإقليم.. هذان الطرفان هما المستفيدان !

وجه رئيس تجمع علماء العراق خالد الملا، الاثنين 13 كانون الثاني 2020، رسالة لسنة العراق، حذر فيها من دعوات انشاء إقليم سني.

وقال الملا في تغريدة له على تويتر، "ياسنة العراق حذار من الإنجرار وراء دعوات إنشاء إقليم سني فمعنى هذا أنكم جنيتم على أنفسكم".

وأضاف، "لتعلموا أن المستفيد الوحيد من هذا الإقليم هم المتطرفون والسُراق". وأختتم التغريدة بالقول: "قوتنا بوحدة بلدنا".

وكان عضو مجلس النواب السابق عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي رأى، الإثنين (13 كانون الثاني 2020) أن تزامن قضيتي الإقليم السني وإخراج القوات الامريكية "ليس محض مصادفة".

وقال اللويزي، في حديث صحفي ، إن "طرح قضية الاقليم السُنَّي، بالتزامن مع نقاش قضية الوجود الامريكي في العراق، من جهة، ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من جهة أخرى، ليس محض مصادفة"،

موضحا: "بل هي مناورة سياسية تستهدف هاتين القضيتين بالذات، فهي من جهة تأييد ضمني لوجود تلك القوات، على الأقل ضمن ذلك الإقليم المفترض".

وبين: "فإذا أضيف ذلك الموقف الى موقف الكرد، فسيعني وجود جبهة مؤيدة لذلك الوجود، من الممكن أن تتذرع الولايات المتحدة بموقفها لتبرير استمرار وجودها في العراق، بالقول إن قرار أنهاء الوجود الأمريكي ليس محل إجماع بين العراقيين؛ أو هو على الأقل، تخريجة تخفف الضغط الامريكي على السياسيين السُنَّة كبديل عن تبني موقف سُنِّي أكثر وضوحاً وتشدداً في التمسك بالوجود الأمريكي".

وتابع، أن طرح قضية الإقليم السني، "يتزامن مع قضية تشكيل الحكومة، ليكون وسيلة ابتزاز سياسي للحصول على نصيب أكبر من الحقائب الوزارية وحصر حصة السنة من تلك الحقائب المفترضة، بهذه الجبهة دون جبهة الانقاذ بزعامة اسامة النجيفي، لذلك فهم الأخير اللعبة وعارض هذا التوجه، ليفرغ هذا الموقف من مضمونه، وليطرح نفسه كبديل عن شراكة محمد الحلبوسي وجماعته"..

يأتي ذلك عقب تداول وسائل الاعلام أسماء قيادات سنيّة، قالت إنها "حضرت اجتماعاً في دبي بحث تشكيل الإقليم السني".