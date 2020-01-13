السفير العراقي في إيران: بغداد لا تعترف بشرعية العقوبات على طهران

أکد السفير العراقي في طهران سعد جواد قنديل، الاثنين، أن العراق ليس جزءاً من منظومة "العقوبات" الأمیركية على طهران ولا يعترف بشرعيتها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن قنديل قوله، إن "العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأميركية على إيران ولا يعترف بشرعيتها، ولا تمتلك هذه العقوبات غطاء قانونيا على مستوى القانون الدولي باعتبارها عقوبات أحادية الجانب".

وحول حجم التبادل التجاري الحالي بين العراق وإيران، أوضح قنديل أن "حجم التبادل في الوقت الراهن بين إيران والعراق يقارب الـ12 مليار دولار وقادة البلدين اتفقوا على زيادة هذا المستوى ورفعه إلى 20 مليار دولار".

وأضاف :"نحن مستمرون في علاقاتنا الاقتصادية مع إيران ومستمرون بتطوير هذه العلاقة بغض النظر عن هذه العقوبات، ولكن بالتأكيد وبصورة مباشرة وغير مباشرة هذه العقوبات تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح قنديل، أن "العراق تمكن من استحصال إعفاءات فيما يخص الطاقة لأن هذه أهم مورد حيوي بالنسبة للعراق ومهم بالنسبة لإيران كذلك، والأن المباحثات مستمرة بين البلدين لمواصلة التبادل التجاري بين البلدين دون اللجوء إلى الدولار أما بالعملة المحلية أو عبر التبادلات أو بطريقة أخرى غير الدولار حتى لا تتأثر العلاقات بـالعقوبات الأميركية على إيران".