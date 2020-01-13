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البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون الاتحادات الرياضية ويرفع جلسته ليوم غد


أنهى مجلس النواب، الاثنين، القراءة الاولى لمقترح قانون الاتحادات الرياضية، فيما قرر رفع جلسته الى الغد.

وقال مصدر برلماني  إن "مجلس النواب انهى، اليوم، القراءة الاولى لمقترح قانون الاتحادات الرياضية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المجلس رفع جلسته الى يوم غد الاثنين".

يشار الى أن مجلس النواب عقد في وقت سابق من اليوم الاثنين جلسته الـ 28 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي وحضور 182 نائبا.

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