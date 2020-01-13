الفتح يكشف عن حقيقة لقاءاته مع سائرون في قم الايرانية

كشف تحالف الفتح، الاثنين، عن حقيقة لقاءات التحالف مع سائرون في قم الايرانية.

وقال التحالف في بيان ان "ما اشيع على لقاءات بين الفتح والسائرون في قم الايرانية عار عن الصحة".

ودعا التحالف الى "توخي الحذر بالتصريحات الاعلامية".

يذكر ان وسائل اعلامية نشرت قبل قليل ان لقاءات بين كتلتي الفتح وسائرون عقدت في مدينة قم الايرانية، وافضت الى اسناد رئاسة الحشد الشعبي الى هادي العامري وقيادة المقاومة لمقتدى الصدر.