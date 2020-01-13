نائب : : مساع لمنح السلطة للحكومة بإحالة الموازنة الى مجلس النواب

أعلن عضو بلجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ان الأعضاء السنة والشيعة بالمجلس طالبوا بمنح الصلاحية للحكومة لإحالة مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب، لكن يجب إجراء تعديل على المنهاج الداخلي لمجلس الوزراء لهذا الغرض.

ففي تصريح صحفي، قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب العراقي جمال كۆچه‌ر ان" الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ولا صلاحية لها لإرسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب، لحين بدء الحكومة الجديدة أعمالها، عندها سيكون من صلاحيتها".

وأضاف كۆچه‌ر" طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، من السنة والشيعة، بمنح الصلاحية للحكومة الحالية لإحالة الموازنة الى مجلس النواب، لكن يجب إجراء تعديل على النظام الداخلي لمجلس الوزراء، حيث دون تعديل النظام ليس بإمكانهم إحالة القانون".

ونشرت دائرة الإعلام بمجلس النواب العراقي بأن المساعي جارية لمنح الحكومة الحالية صلاحية إرسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب".