مراسل الوكالة الفرنسية في كربلاء ينفي اختطافه: هذه هي الحقيقة

نفى مراسل الوكالة الفرنسية في كربلاء، سلمان الياسري، الاحد، الانباء عن اختطافه فيما كشف حقيقة ما جرى له.

وقال الياسري، إن "ماحدث لي ليس اختطاف كما روجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وانما كان هناك شخص اشتبهت به القوات الامنية وكان بالقرب مني، وعندما حاولوا القبض عليه هرب، فاضطررت للذهاب معهم للتحقيق، لكن معاملتهم كانت جيدة جدا".

واضاف ان " كل ما حدث هو استفسار عن الشخص الذي هرب منهم".

واكد ان " الجهات المعنية تعاملوه معه بشكل جيد جدا، وعند انتهاء الاستفسار قاموا بتوصيلي الى منزلي".