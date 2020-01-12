عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني: بديل الكرد عن عبد المهدي هو عبد المهدي

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الاحد، أن عادل عبد المهدي هو انسب شخص لتجديد الثقة بحكومته، فيما اشار الى ان بديل الكرد عن عبد المهدي هو عبد المهدي.

وقال باجلان في حديث لـفضائية "العهد"، إن "الكتل الشيعية لن ترشح شخصا غير عبد المهدي لأنه لا يوجد بديل له"، مبيناً أن " عبد المهدي انسب شخص لتجديد الثقة به".

واضاف أن " استقالة عبد المهدي جاء استجابة لرأي المرجعية، والان الشارع يفتقد الى القيادة والمرشح وسيبقى رافضا".

ولفت الى أن "بديلنا عن عبد المهدي هو عبد المهدي".