مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنغادر العراق وفقا لاتفاقنا مع بغداد

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، الاحد، أن بلاده تنوي سحب قواتها من العراق وفقا لنظام وتوقيت حدده الاتفاق مع وبغداد.

وقال أوبراين، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقا على مستقبل وجود الولايات المتحدة العسكري في العراق: "ما يتعين علينا فعله هو المغادرة وفقا لاتفاقنا وبطريقة يتم فيها القضاء على داعش تماما".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لقد اعتنينا بالخلافة، ونعمل بجدية الآن للتخلص من بقايا داعش".