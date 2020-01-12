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بالصورة.. سماء العراق تمتلئ بالطائرات بعد منع الطيران فوق ايران


افادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاحد، بأن المجال الجوي العراقي امتلئ بالطائرات العابرة لأجواءه بعد قرار وكالة السلامة الجوية الاوربية EASA بمنع شركات النقل الجوي الاوربية من الطيران في المجال الجوي الايراني.

ونقلت "رويترز"، عن وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الاوروبي، أن EASA قررت منع السلطات الوطنية شركات الطيران من التحليق فوق إيران التي يقل طولها عن 25000 قدم.

واشارت الى ان القرار جاء بعد اعتراف ايران، امس السبت، بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة اوكرانية دون قصد في وقت سابق هذا الاسبوع.

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