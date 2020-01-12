مجاميع تقطع شارع 14 رمضان في بغداد بحرق الاطارات احتجاجا على قرار اخلاء جامع الرحمن

افاد مصدر امني، مساء الاحد، بأن مجاميع قطعت شارع 14 رمضان في منطقة المنصور ببغداد عبر حرق الاطارات احتجاجا على قرار اخلاء جامع الرحمن.

وقال المصدر ، إن "مجاميع من العوائل الساكنة في جامع الرحمن الواقع في منطقة المنصور وسط بغداد، أقدمت على قطع طريق شارع 14 رمضان عبر حرق الإطارات احتجاجاً على قرار إخلاء الجامع".

وأضاف أن "المجاميع منعت فرق الإطفاء من العبور والوصول إلى مكان حرق الإطارات".

وكان الوقف الشيعي قد أعلن أول أمس الجمعة، أن المحكمة الاتحادية الزمت حزب الفضيلة بدفع مبلغ قدره 313 مليار و580 مليون دينار عراقي كتعويض عن اشغال العقار (جامع الرحمن الكبير للمدة من 2003/4/9 لغاية اقامة الدعوى 2019/11/17)"، فضلاً عن إخلاء الجامع.