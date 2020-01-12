ضبط حزام ناسف وصاروخ ومتفجرات قرب جامع النوري في الموصل

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالعثور على حزام ناسف وصاروخ طائرة ومتفجرات قرب جامع النوري في الجانب الايمن لمدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقال المصدر، إن نداء ورد من حركات شرطة نينوى يفيد بوجود اجسام غريبه في منطقة قرب جامع النوري بالجانب الايمن لمدينة الموصل،

مشيرا الى تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المقصود حيث تم العثور على حزام ناسف يحتوي على مواد متفجرة TNT وكريات حديد صجم للتشظية وفتيل قدح كورتكس.

وأضاف أن الفريق عثر على قذائف هاون ١٢٠ ملم عدد (٢)، ورمانة يدوية عدد (٢) ، وعبوات ناسفة تصنيع محلي مخصصة للالقاء اليدوي عدد (٣) ، وصاروخ طائرة مسيرة عدد (١)، موضحا أنه تم التعامل مع تلك المواد وفق الاجراءات القياسية المعتمدة وتفكيكها في محلها دون حادث يذكر.