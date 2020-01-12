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السيد حسن نصر الله : المعركة ضد داعش كانت واحدة من لبنان الى سوريا الى العراق


أكد الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت، ان المعركة ضد تنظيم "داعش" كانت واحدة من لبنان إلى سوريا إلى العراق.

وقال السيد نصر الله في كلمة  إن "جميع شعوب المنطقة يجب ان تشكر الشهيدين سليماني والمهندس لان في المعركة مع داعش دافعا عن الجميع".

وأضاف أن "المعركة ضد تنظيم داعش كانت واحدة من لبنان إلى سوريا إلى العراق"، مؤكداً أنه "لولا هزيمة داعش في العراق وسوريا لكانت المنطقة في خطر".

وأوضح السيد نصر الله، أن "داعش كان وما زال صنيعة اميركية ومدعوماً من دول في المنطقة".

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