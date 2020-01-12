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النزاهة: رئيس مجلس القضاء الأعلى يفصح عن ذمته المالية لعام 2020


كشفت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة عن إفصاح رئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمَّته الماليَّة لعام 2020. 

الدائرة أشارت إلى أنَّها تلقَّت الاستمارة الخاصَّة بكشف الذمَّة الماليَّة لرئيس مجلس القضاء الأعلى سيادة القاضي(فائق زيدان خلف فرحان العبودي) للعام الجاري.

 وكانت الهيأة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ هـ) من التعديل إلى إلزام كلٍّ من (رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

 

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