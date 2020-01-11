شرطة النجف تكشف تفاصيل “الهجوم المسلح” في مقبرة وادي السلام

كشفت قيادة شرطة النجف، اليوم السبت، تفاصيل مقتل واصابة 3 اشخاص داخل مقبرة وادي السلام في المحافظة، فيما بينت ان ماحدث كان بسبب “ثأر بين عائلتين”.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ، إن “ما حدث داخل مقبرة وادي السلام لم يكن محاولة اغتيال وإنما هو شجار حدث بسبب ثأر وخلافات بين زوار من مدينة الناصرية كانوا يزورون موتاهم في مقبرة وادي السلام وبين زوار من محافظة بغداد”.

وبينت أن “الحادث الذي جرى في مقبرة وادي السلام، أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة ثالث بجروح وتم رفع دعوى قضائية حاليا في احد مراكز الشرطة”.

ودعت، “شرطة النجف جميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى عدم تصديق الشائعات والأكاذيب والتأكد من أي خبر قبل نشره”.