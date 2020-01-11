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الداخلية تعلن اعتقال عصابة تروج للعملة المزيفة شرقي بغداد


أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال عصابة تروج للعملة المزيفة شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين من خلال كمين نصب لهم شرقي العاصمة بغداد، خلال ترويجهم لبيع العملة المزيفة".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مبلغ ومقدارة ١٤ مليون دينار عراقي مزور"، مبينة أنه "تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المعنية".

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