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اقليم كردستان: أي قرار تتخذه الحكومة الاتحادية هو قرارنا


ناقش رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قرار الحكومة والبرلمان بإنسحاب القوات الأجنبية من العراق، فيما اكد الأخير أن أي قرار تتخذه الحكومة الاتحادية هو قرار الاقليم.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي التقى في اربيل صباح اليوم السبت، برئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، واستعرض سياسة الحكومة الثابتة في إقامة افضل العلاقات مع الجميع، وتطورات الاحداث في العراق وموقف الحكومة العراقية من الصراع الذي تشهده المنطقة ومخاطره على الأمن والاستقرار، وقرار الحكومة والبرلمان بإنسحاب القوات الأجنبية من العراق ورؤية الحكومة لإستمرار العلاقات مع الجميع بمايحفظ وحدة واستقرار وسيادة العراق والوقوف ضد الارهاب".

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن "قوة العراق هي قوة لجميع مناطقه وأبنائه، بمن فيهم الاقليم وقوة الإقليم هي قوة للعراق كله، ونحن هنا اليوم لنتشاور في العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وفي كل مايحفظ مصالح وحاضر ومستقبل العراق وسيادته والتصدي لعصابة داعش الارهابية، ونتعاون في جميع المجالات وتجاوز كل الصعاب والتحديات الداخلية والخارجية المشتركة تحت سقف الدستور".

واوضح رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة واجهت الأزمة الاقليمية والدولية الحالية وتحملت مسؤولياتها رغم كل الصعوبات والتعقيدات، ونحن حريصون على البلاد واتخاذ القرارات اللازمة بعيدا عن الخطابات المتشنجة ونكون واضحين ونمسك الأمور بثقة متبادلة مع جميع أبناء شعبنا ومع جيراننا واصدقائنا".

من جهته، قال رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إن "موقف اقليم كردستان مع مصلحة العراق وأي قرار تتخذه الحكومة الاتحادية هو قرارنا"،

مخاطبا عبد المهدي بالقول "نحن واثقون من أنكم تعرفون مصلحة العراق الذي يمر حاليا بوضع صعب ونحن نشهد لكم أنكم وضعتم منذ البدء حماية العراق كهدف وان لايتحول الى ساحة صراع، وان العراق شهد في ظل حكومتكم علاقات متطورة ومتوازنة مع جميع دول الجوار العربي والاقليمي وتحوّل الى نقطة توازن في المنطقة، اضافة الى التطور الاقتصادي والاستقرار الأمني الملموس، ونؤكد دعمنا لموقف الحكومة، وندعو الدول الصديقة الى تفهم تعقيدات الأوضاع في العراق ودعم استقراره وسيادته الوطنية".

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