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كردستان تعلن تفاصيل اجتماع البارزاني مع عبد المهدي


اعلنت حكومة اقليم كردستان، السبت، عن تفاصيل اجتماع رئيسها مسرور البارزاني مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما اكد عبد المهدي ان هناك أساس جيد لحل المشاكل بين اربيل وبغداد.

وقالت الحكومة في بيان ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم السبت، رئيس وزراء العراق الاتحادي عادل عبد المهدي الذي وصل الى أربيل صباح اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين".

واضاف انه "خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس حكومة إقليم كوردستان ووفد الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس وزراء العراق الاتحادي، جرى تسليط الضوء على آخر المستجدات في العراق والمنطقة والعلاقات بين الجانبين".

وقال عبد المهدي خلال الاجتماع "هناك أساس جيد للتفاهم ولحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وثمة فرصة لحل المشاكل كافة وبما يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".

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