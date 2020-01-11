نائب: ردود فعل ستكلف أميركا أكثر مما تتوقع إذا ماطلت بتطبيق قرار انسحاب قواتها

حذر النائب ستار العتابي، اليوم السبت، القوات الأميركية بالعراق من ردود فعل شعبية "تكلفها أكثر مما تتوقع" في حال حاولت "المماطلة" ورفض تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب من الأراضي العراقية.

وقال العتابي في حديث صحفي، إن "التلاعب واللف والدوران في السياسة الأميركية هو أمر تعودنا عليه، وهي ليست المرة الأولى التي تتعامل بها أميركا مع العراق بهذا الشكل"،

مضيفاً أن "الأسلوب الأميركي بالتلاعب مع الدول حتى المكافئ لها هو أسلوب يمثل جزءاً من استراتيجتها الدولية، ولا نعلم عن أي شراكة أواتفاقيات دولية تتحدث أميركا وهي التي أخلت بجميع المواثيق".