بايدن يهاجم ترامب ويحمله مسؤولية ما حصل في العراق وإيران مؤخراً

هاجم المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة جو بايدن، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أنه "يحتضن مجرمين في مختلف أنحاء العالم ويغرز إصبعه في أعين الأصدقاء والحلفاء".

وحمل بايدن، أثناء تجمع انتخابي أقيم في ولاية نيفادا، ترامب المسؤولية عن "كل ما حصل في إيران والعراق في الأسابيع الأخيرة"،

مشيرا إلى أن التصعيد الحالي يأتي نتيجة مباشرة لقرار البيت الأبيض الانسحاب من الاتفاق النووي، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وتابع بايدن أن "أمريكا أولا" (الشعار المفضل لدى ترامب) تحول في الواقع إلى "أمريكا آخرا"، مضيفاً أن "هوس ترامب بالانعزالية" جعل حلفاء الولايات المتحدة يبتعدون عنها، وأن ترامب "يحتضن مجرمين في مختلف أنحاء العالم، ويغرز إصبعه في أعين أصدقائنا وحلفائنا".

ولفت بايدن، أثناء فعالية أقيمت في وقت سابق في لوس أنجلوس، إلى أن الولايات المتحدة أصبحت الآن "في وضع أخطر بكثير مما كانت عليه قبل شهر"،

موضحا: "عندما تخلينا عن الاتفاق (النووي) تخلى باقي العالم عنا، وأصبحنا دولة منبوذة".وحذر من أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تزيد من أهمية ما هو على المحك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مضيفا أنه من الأفضل لرئيس مقبل أن يفكر في كيفية إعادة بناء التحالفات التي تضررت في عهد ترامب.وأعرب نائب الرئيس السابق عن قناعته بأنه شخصية مناسبة لتولي هذه المهمة،

موضحا أن لديه تجربة طويلة في مجال السياسات الخارجية وهو التقى كل الزعماء الكبار في العالم في السنوات الـ35 الأخيرة.