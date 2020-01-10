واشنطن: أي وفد أمريكي يزور العراق لن يناقش سحب القوات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أي وفد من واشنطن سيزور العراق سيبحث هناك إعادة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وليس سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وأعربت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاغوس، في بيان، عن قناعة واشنطن بأن الحضور الأمني الأمريكي في العراق "مناسب".

وأضافت: "هناك حاجة ماسة إلى مناقشة بين الحكومتين الأمريكية والعراقية ليس فقط بخصوص الأمن، وإنما حول شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية"

وصادق مجلس النواب العراقي في (5 كانون الثاني 2020) على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، رداً على اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني في قصف أميركي غادر جبان قرب مطار بغداد.