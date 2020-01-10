القبض على متهم بجريمة قتل في ايسر الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم بجريمة القتل طعناً وإصابة اثنين اخرين في احدى المطاعم بالجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان ان "مديرية شرطة ابي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى، بعد ورود اخبار من احد المواطنين، تمكنت من القاء القبض على احد المجرمين بعد قيامه بقتل مواطن شاب وطعن اثنين بواسطة سكين داخل إحد المطاعم في حي الحدباء بالجانب الايسر من الموصل".واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه"